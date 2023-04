Juve-Inter, Allegri: “Faremo il possibile per andare in finale” (Di lunedì 3 aprile 2023) (Adnkronos) – “È una semifinale, bisogna creare i presupposti per il passaggio del turno. Sarà una sfida molto più complicata di quella di campionato di San Siro”. Massimiliano Allegri ha presentato così in conferenza stampa l’andata delle semifinali di Coppa Italia contro l’Inter di Simone Inzaghi. Domani sera il primo derby d’Italia all’Allianz Stadium, il ritorno a San Siro il 26 aprile. Il momento vissuto da Juventus e Inter Obiettivo finale di Coppa Italia per la Juventus di Massimiliano Allegri: “Faremo tutto il possibile per arrivare in finale”. L’allenatore della Juventus si è soffermato poi sui risultati ottenuti dalle due squadre nell’ultimo periodo: “Nel calcio ... Leggi su italiasera (Di lunedì 3 aprile 2023) (Adnkronos) – “È una semi, bisogna creare i presupposti per il passaggio del turno. Sarà una sfida molto più complicata di quella di campionato di San Siro”. Massimilianoha presentato così in conferenza stampa l’andata delle semifinali di Coppa Italia contro l’di Simone Inzaghi. Domani sera il primo derby d’Italia all’Allianz Stadium, il ritorno a San Siro il 26 aprile. Il momento vissuto dantus eObiettivodi Coppa Italia per lantus di Massimiliano: “tutto ilper arrivare in”. L’allenatore dellantus si è soffermato poi sui risultati ottenuti dalle due squadre nell’ultimo periodo: “Nel calcio ...

