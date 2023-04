Juve-Del Piero, ritorno in bianconero ma con un ruolo preciso (Di lunedì 3 aprile 2023) Si sta parlando da qualche giorno del possibile ritorno di Del Piero alla Juventus, ma lui vorrebbe tornare con un ruolo preciso Si sta parlando da qualche giorno del possibile ritorno di Del Piero alla Juventus, ma lui vorrebbe tornare con un ruolo preciso. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’idea dei bianconeri sarebbe quella del vice presidente ma lui non vorrebbe quello. Del Piero tornerebbe alla Juve solo per un ruolo da dirigente ‘vero’, non solo per sventolare la bandiera. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 3 aprile 2023) Si sta parlando da qualche giorno del possibiledi Delallantus, ma lui vorrebbe tornare con unSi sta parlando da qualche giorno del possibiledi Delallantus, ma lui vorrebbe tornare con un. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’idea dei bianconeri sarebbe quella del vice presidente ma lui non vorrebbe quello. Deltornerebbe allasolo per unda dirigente ‘vero’, non solo per sventolare la bandiera. L'articolo proviene da Calcio News 24.

