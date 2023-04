Juve, Ceferin durissimo contro Agnelli: “Doveva finire” (Di lunedì 3 aprile 2023) Nuovi e durissimi commenti da parte di Ceferin sui recenti casi che hanno riguardato sia Juve (inchiesta Prisma) chee il Barcellona (scandalo legato a Negreira). Il massimo esponente dell’UEFA ha posto l’accento sulle vicende del club bianconero ed, in particolare, sulle dimissioni dell’ex presidente Agnelli. Juve, le parole di Ceferin “Agnelli? Non la definirei soddisfazione, non c’era bisogno che provassi qualcosa del genere. Certo, su molte cose ne so di più rispetto ai normali tifosi. La storia della Juventus Doveva finire come è finita. Perché tutto era sbagliato. Non ho un rapporto affettivo con Agnelli, ma vorrei sottolineare che rispetto ancora la Juventus come club e ... Leggi su zon (Di lunedì 3 aprile 2023) Nuovi e durissimi commenti da parte disui recenti casi che hanno riguardato sia(inchiesta Prisma) chee il Barcellona (scandalo legato a Negreira). Il massimo esponente dell’UEFA ha posto l’accento sulle vicende del club bianconero ed, in particolare, sulle dimissioni dell’ex presidente, le parole di? Non la dei soddisfazione, non c’era bisogno che provassi qualcosa del genere. Certo, su molte cose ne so di più rispetto ai normali tifosi. La storia dellantuscome è finita. Perché tutto era sbagliato. Non ho un rapporto affettivo con, ma vorrei sottolineare che rispetto ancora lantus come club e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pisto_gol : Ceferin, la frase durissima contro Agnelli: 'La storia della Juve doveva finire...' - tuttosport : ?? #Ceferin: 'La storia della #Juventus doveva finire come è finita' E su #Agnelli...?? #UEFA #Juve #Tuttosport - albianconero14 : RT @La_Bianconera: Così, mentre la Procura di Torino, quella in cui 'ODIANO la #Juventus' (ricordiamolo), apre un fascicolo SENZA accuse, S… - CorJuve : RT @La_Bianconera: Così, mentre la Procura di Torino, quella in cui 'ODIANO la #Juventus' (ricordiamolo), apre un fascicolo SENZA accuse, S… - andrewgunner75 : RT @JU29ROTEAM: È una guerra, questo ve lo avevamo detto da tempo. Considerare che quella sulla Juve sia una semplice inchiesta giudiziaria… -