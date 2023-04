Vai agli ultimi Twett sull'argomento... saponetta15 : RT @cris_cersei: @ossequioso @MinutemanItaly Votare Caccia e Pesca o Forza Juve non è turarsi il naso, è abbassargli la % a sti stronzi. Ma… - cris_cersei : @ossequioso @MinutemanItaly Votare Caccia e Pesca o Forza Juve non è turarsi il naso, è abbassargli la % a sti stro… - juve_magazine : SPORTITALIA - Juventus, caccia al nuovo ds: incontri con Giuntoli e Massara - Vincenzo140893 : RT @cmdotcom: #Juve, caccia al nuovo ds: incontro per #Giuntoli - cmdotcom : #Juve, caccia al nuovo ds: incontro per #Giuntoli -

Laabbassa il ritmo, non spinge e non chiude la partita, ma l'Hellas non crea pericoli, alladi uno spiraglio da poter sfruttare. Il giovane Terracciano crea subito un pericolo con un ...Momento negativo per Lukaku e soci, aggrappati ormai alle coppe, mentre laè in una buona fase ... sarà tempo di ripensare al calciomercato, ed entrambe le società vanno adi esterni, ma ...I mondiali di calcio sono l'occasione giusta per tanti club, Juventus compresa, per andare adi nuovi rinforzi per le stagioni che verranno. Nei giorni scorsi si è parlato molto della decisione che è stata presa da parte della Fifa riguardo i mondiali under 20. Una vetrina importante ...

Juve, caccia al nuovo ds: incontro per Giuntoli Calciomercato.com

Inter e Juventus vanno a caccia di nuovi laterali per il futuro. Uno dei calciatori che era stato accostato ad entrambe è però indirizzato verso altri lidi I calciatori in scadenza il prossimo giugno ...La Juventus si prepara ad una rivoluzione in vista dell'estate: Bonucci e non solo in uscita, pronto un nuovo colpo.