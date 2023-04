Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Dopo il #Corsport, oggi anche la #Gazzetta capitola e titola in prima pagina: “ATTENTA #JUVE, RISCHI ALTRI PUNTI”.… - sportli26181512 : Juve, altri guai: nuova inchiesta della Procura di Torino. Occhi sul bilancio 2022 e 'scritture private con 7 club'… - cmdotcom : #Juve, altri guai: nuova inchiesta della Procura di Torino. Occhi sul bilancio 2022 e 'scritture private con 7 club' - nexusSEI_6 : RT @GaeBrancaccio: Ciò che più amo di #Spalletti... Il rispetto verso gli altri. Bravo Mister ...st'odio verso la Juve ,ma chiunque in gene… - Leviack88____ : RT @MaxNerozzi: Juve, gli ultimi atti della Finanza: «Omessi debiti con altri club» -

Il pallone nascosto agli avversari e via con il mal di testa per gli. Brahim Diaz, il ... Nel frattempo Brahim, che in campionato non segnava dal 22 ottobre,altra vittima illustre, ha ...... a cominciare dal big match di sabato prossimo contro la, molto indicativo per capire le reali ... Quello che abbiamo fatto noi, ovvero recuperare terreno, può succedere ad, non era ...A dieci giornate dal termine e contrenta punti a disposizione, infatti, la squadra di Spalletti - vincendole tutte - potrebbe arrivare al massimo a 101 punti , ad un passo dal record dei ...

Juve, altri guai: nuova inchiesta della Procura di Torino. Occhi sul bilancio 2022 e 'scritture private con 7 club' Calciomercato.com

Juve Stabia è festa derby. Il racconto di Stabiamore a cura di Gianfranco Piccirillo #StabiaAvellino2a1 Novellino, per tornare a fare punti, inventa una soluzione importante, che si rivelerà decisiva, ...Il Barcellona non riconferma Ferran Torres e potrebbe sacrificarlo: la Juventus sogna la suggestione dalla Spagna ...