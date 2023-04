Juve, Allegri: «Sarà una gara nervosa per gli episodi, su Chiesa…» (Di lunedì 3 aprile 2023) Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro l’Inter Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «In tutte le partite ci sono gli episodi, non scordiamoci quelli dell’anno scorso con l’Inter in campionato qui e in finale di Coppa Italia. L’arbitro Sarà sicuramente in grado di gestire la partita. Noi dobbiamo pensare e fare la prestazione contro una squadra molto pericolosa. Chiesa? È a disposizione. L’unico controllo è stato fatto in Austria, il ginocchio è a posto ha solo questa infiammazione tendinea. Sta meglio, più va avanti e meglio starà. Domani verrà in panchina». CONTINUA SU JuveNTUSNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 3 aprile 2023) Massimiliano, allenatore dellantus, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro l’Inter Massimiliano, allenatore dellantus, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «In tutte le partite ci sono gli, non scordiamoci quelli dell’anno scorso con l’Inter in campionato qui e in finale di Coppa Italia. L’arbitrosicuramente in grado di gestire la partita. Noi dobbiamo pensare e fare la prestazione contro una squadra molto pericolosa. Chiesa? È a disposizione. L’unico controllo è stato fatto in Austria, il ginocchio è a posto ha solo questa infiammazione tendinea. Sta meglio, più va avanti e meglio starà. Domani verrà in panchina». CONTINUA SUNTUSNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

