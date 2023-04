Juve-Allegri, pensa ai big per l’Inter per dare l’ultimo colpo a Inzaghi (Di lunedì 3 aprile 2023) Domani sera la partita tra Juventus e Inter in Coppa Italia, Allegri sta pensando all’artiglieria pesante per dare l’ultimo colpo a Inzaghi Domani sera la partita tra Juventus e Inter in Coppa Italia, Allegri sta pensando all’artiglieria pesante per dare l’ultimo colpo a Inzaghi. Vlahovic, Di Maria, Kostic e il rientro di Rabiot: l’allenatore dei bianconeri non ha dubbi sulla squadra da mettere in campo per la gara d’andata di Coppa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 3 aprile 2023) Domani sera la partita trantus e Inter in Coppa Italia,stando all’artiglieria pesante perDomani sera la partita trantus e Inter in Coppa Italia,stando all’artiglieria pesante per. Vlahovic, Di Maria, Kostic e il rientro di Rabiot: l’allenatore dei bianconeri non ha dubbi sulla squadra da mettere in campo per la gara d’andata di Coppa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

