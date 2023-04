Juve | Allegri | 'Chiesa ci sarà Inzaghi? Sta facendo un buon lavoro | così l'Inter è più pericolosa'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : ??Allegri: « Locatelli è cresciuto molto e può crescere ancora. È molto più veloce nella distribuzione del gioco. In… - mirkonicolino : '#Juventus alla sbarra', cit. Il Giornale. Inizia un periodo in cui la pressione mediatica sarà ancora più elevata… - LaFra84699929 : RT @Juventina962: Tutti i guru che volevate sulla panchina della Juve stanno volando a campionato in corso dalle loro panchine. Mentre Mass… - CalcioNapoli24 : - Moixus1970 : RT @lucacimini82: La conferenza di #Allegri prima di #Juventus - Inter ?? #Chiesa convocato ?? disponibili #Bonucci e #AlexSandro ??#Locatelli… -

Come non ricordare allora il faccia a faccia, sempre negli spogliatoi del Maradona, con Massimiliano. Settembre 2021, il Napoli batte la2 - 1 in rimonta e tra i due tecnici sono ...- Inter,accende la polemica: Massa farà bene come Chiffi" .lancia la sfida ma non si fida dell'Inter di Inzaghi .si sbilancia sulla formazione e su Chiesa: novità ...TORINO - Reduce dalla vittoria di misura contro il Verona in campionato, la Juventus riprende il cammino in Coppa Italia : i bianconeri di Massimilianoospiteranno l' Inter di Simone Inzaghi nel match di andata in programma martedì (calcio d'inizio alle ore 21) all' Allianz Stadium . Rivivi la diretta della conferenza stampa del tecnico ...

Juve-Inter, Allegri: “Chiesa c’è, Pogba si avvicina. Inzaghi Ottimo lavoro” Tuttosport

Questi sono quelli rimasti, a parte Kaio, rimarranno fuori dalla squadra”. Difficile recupero delle energie ora “La Juve è abituata a giocare ogni tre giorni. Va affrontata una alla volta, giocare ...Sulla difesa e su Pogba: "Alex Sandro sta bene, sta meglio, ha fatto allenamento ma credo che difficilmente sarà della partita. Sarà a disposizione. Abbiamo Rugani che sta bene, ho 5 difensori.