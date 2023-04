Juric: 'Due punti persi. Abbiamo dominato ma serve più cinismo' (Di lunedì 3 aprile 2023) Il pareggio di Reggio Emilia non sconquassa i piani del Torino che resta sulla scia del treno che porta in Europa. Ivan Juric si tiene stretta la prestazione, meno il risultato, il Toro ha raccolto ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 3 aprile 2023) Il pareggio di Reggio Emilia non sconquassa i piani del Torino che resta sulla scia del treno che porta in Europa. Ivansi tiene stretta la prestazione, meno il risultato, il Toro ha raccolto ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... De_Sand88 : RT @Gazzetta_it: Juric: 'Due punti persi. Abbiamo dominato ma serve più cinismo' #SassuoloTorino - sportli26181512 : Juric: 'Due punti persi. Abbiamo dominato ma serve più cinismo': Juric: 'Due punti persi. Abbiamo dominato ma serve… - Gazzetta_it : Juric: 'Due punti persi. Abbiamo dominato ma serve più cinismo' #SassuoloTorino - CalcioPillole : #Torino, i convocati per il #Sassuolo: #Juric recupera due pedine. #SassuoloTorino. - sportli26181512 : Torino, i convocati di Juric per il Sassuolo: recuperati due giocatori: Ivan Juric ha convocato 22 giocatori per la… -