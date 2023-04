Judo, l’Italia ritrova il miglior Manuel Lombardo ad Antalya. Pochi altri sorrisi per il settore maschile (Di lunedì 3 aprile 2023) Il primo scorcio di stagione è passato ufficialmente agli archivi con il Grand Slam di Antalya, ultimo appuntamento del circuito maggiore di Judo prima dei Campionati Mondiali di Doha, evento clou del 2023 in programma dal 7 al 14 maggio. I tornei del World Tour andati in scena tra fine gennaio e inizio aprile rappresentavano di fatto una sorta di percorso di avvicinamento verso la rassegna iridata, pur assegnando punti importanti in ottica qualificazione olimpica. l’Italia, dopo aver brillato a Tbilisi con la Nazionale femminile (più un ottimo Matteo Piras), ha scelto la kermesse turca come ultimo test agonistico della squadra maschile in vista del Mondiale in Qatar, raccogliendo indicazioni interessanti anche per sciogliere alcuni ballottaggi relativi alle convocazioni per Doha. La notizia più bella della tre-giorni ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 aprile 2023) Il primo scorcio di stagione è passato ufficialmente agli archivi con il Grand Slam di, ultimo appuntamento del circuito maggiore diprima dei Campionati Mondiali di Doha, evento clou del 2023 in programma dal 7 al 14 maggio. I tornei del World Tour andati in scena tra fine gennaio e inizio aprile rappresentavano di fatto una sorta di percorso di avvicinamento verso la rassegna iridata, pur assegnando punti importanti in ottica qualificazione olimpica., dopo aver brillato a Tbilisi con la Nazionale femminile (più un ottimo Matteo Piras), ha scelto la kermesse turca come ultimo test agonistico della squadrain vista del Mondiale in Qatar, raccogliendo indicazioni interessanti anche per sciogliere alcuni ballottaggi relativi alle convocazioni per Doha. La notizia più bella della tre-giorni ...

