Johann Zarco: "Che seconda parte di gara! Bezzecchi fantastico"

Una rimonta da cineteca è un importantissimo secondo posto conquistato. La gara di Johann Zarco è stata una di quelle da ricordare, arrivato secondo solo ad un imprendibile Marco Bezzecchi. Eppure lui nelle interviste post gara ha evidenziato qualche 'criticità' e punti su cui migliorare. In particolare, la prima parte di gara in cui si è visto sottotono. Andiamo dunque a leggere le sue dichiarazioni dopo il GP di Argentina.

Zarco: "Che seconda parte di gara! Bezzecchi incredibile"

Così ha parlato Johann Zarco al termine del gran premio di Argentina di MotoGP con tanti elogi ...

