Jessica Beno di Trieste è Miss Latisana

(Di lunedì 3 aprile 2023) Una straordinaria cornice di pubblico ha accolto ale diciassette concorrenti che si sono date appuntamento in Piazza Indipendenza in occasione della “Festa di Primavera”, per la prima selezione di “Italia 2023” in Friuli Venezia Giulia., diciotto anni distudentessa all’Istituto Turistico con l’aspirazione di diventare modella e manager si è aggiudicata il titolo di “”. Il verdetto della giuria dopo le sfilate delle concorrenti in abito elegante, completi sportivi Givova ed un ulteriore uscita a gruppi, ha premiato conanche: al secondo posto con il titolo di “Rocchetta Bellezza” Emily Martinuzzi, diciottenne dicameriera; terza classificata ...