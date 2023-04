Jerry Calà a Domenica In racconta l' infarto | ' Non ho avuto paura di morire'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marcoluci1 : Jerry Calà parla dell'infarto ospite dell'ex moglie Mara Venier - marcoluci1 : Jerry Calà: 'Non ho avuto paura di morire' - infoitcultura : Jerry Calà a ‘Domenica In’ dopo l’infarto: “Ora ho paura a dormire da solo e a stare da solo in casa. Ma mi riprend… - astrazenecco : Jerry Calà è l'incarnazione di quanto è pirla @UNIREDPILL - astrazenecco : Jerry Calà ha letteralmente arato l'Italia degli anni 80 con il cazzo. -

Ieri ospite di Domenica In c'è statoche, come sapete è reduce da un infarto, che per fortuna è stato preso in tempo, e per cui ogni pericolo è stato scongiurato. Ieri a distanza di due settimane dal suo malore, raccontandosi ...I l mondo dello spettacolo e i suoi numerosissimi fan gli hanno dimostrato tutto l'affetto di cui aveva bisogno in un momento difficile.per fortuna sta bene, ma non nasconde la sua paura, la paura dopo l'infarto Il ringraziamento a Mara Venier Si trovava a Napoli per le riprese del suo ultimo film, "Hanno rapito ...Inedita la rivelazione della conduttrice di Domenica In che spiega i retroscena delle nozze (poi annullate) con l attore. La liaison tra Mara Venier eCal durata dal 1984 al 1987, finendo con un matrimonio e relativo annullamento ...