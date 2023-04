Jerry Calà a ‘Domenica In’ dopo l’infarto: “Ora ho paura a dormire da solo e a stare da solo in casa. Ma mi riprenderò…” (Di lunedì 3 aprile 2023) Jerry Calà è tornato negli studi di Mara Venier dopo l‘infarto che lo ha colpito il mese scorso, mentre si trovava a Napoli per girare il suo nuovo film “Chi ha rapito Jerry Calà?”. “È tutta la vita che mi fai diventare matta” esordisce Mara, che è stata legata sentimentalmente all’attore molti anni fa e con cui, nel tempo, ha costruito una profonda amicizia. “È colpa del destino – risponde l’attore – ora speriamo che con me abbia finito”. I due sono d’accordo: per Jerry Calà non è stato un grande anno. “Non mi aspettavo accadesse, perchè sono sempre stato attento e ho sempre fatto tutti i controlli”. Quando ha accusato un malore, nella sua stanza d’albergo, Calà credeva si trattasse un’indigestione dovuta al freddo e ad una scorretta alimentazione, ma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023)è tornato negli studi di Mara Venierl‘infarto che lo ha colpito il mese scorso, mentre si trovava a Napoli per girare il suo nuovo film “Chi ha rapito?”. “È tutta la vita che mi fai diventare matta” esordisce Mara, che è stata legata sentimentalmente all’attore molti anni fa e con cui, nel tempo, ha costruito una profonda amicizia. “È colpa del destino – risponde l’attore – ora speriamo che con me abbia finito”. I due sono d’accordo: pernon è stato un grande anno. “Non mi aspettavo accadesse, perchè sono sempre stato attento e ho sempre fatto tutti i controlli”. Quando ha accusato un malore, nella sua stanza d’albergo,credeva si trattasse un’indigestione dovuta al freddo e ad una scorretta alimentazione, ma ...

