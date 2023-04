Jannik Sinner ammette | “Finale Miami? Non ero al meglio”

(Di lunedì 3 aprile 2023) Non è stato ilche tutto il mondo del tennis italiano aveva sognato. Purtroppo per il nostro movimento, infatti,non è riuscito a piegare il forte Daniil Medvedev nell’ultimo atto dei Masters 1000uscendo sconfitto dalla finalissima di Florida. Un vero peccato per la racchetta altoatesina che era giunto fino in fondo dopo aver eliminato in semiCarlos Alcaraz, uno dei favoriti per la vittoria. Il russo, nuovo regnate floridiano, si è imposto dopo aver vinto i due set che gli hanno consegnato il titolo. Le dichiarazioni di: “Complimenti a Medvedev” “Stamattina mi sono svegliato non al– ha detto un delusoal termine della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Finisce in finale il sogno di Sinner, a Miami vince Medvedev in due set: Jannik sei stato grande comunque ??… - WeAreTennisITA : FORZA JANNIK ???? Sinner sfida Medvedev, contro il quale non ha mai vinto nelle 5 precedenti sfide, per vincere il s… - WeAreTennisITA : ?? 'Punta al titolo, io tifo per te' ?? Così Carlos Alcaraz a fine match contro Sinner, lo spagnolo perderà il n.1 AT… - OA_Sport : Tennis, quanti punti difende Jannik Sinner sulla terra battuta e dove può guadagnarne - - Bertolca10 : Il risveglio di Jannik #Sinner in top ten dopo il torneo di Miami. Nella Race per le Atp Finals, invece è attualmen… -

Gli effetti dell'autentica battaglia sostenuta in semifinale contro lo spagnolo Carlos Alcaraz - nel fisico, ma soprattutto nelle gambe di- hanno purtroppo lasciato numerose scorie ...Dopo la top 10 riconquistata,non si vuole di certo fermare. Domani di sicuro sarà almeno numero nove al mondo, ma da qui in avanti si fanno ancora più interessanti: il 21enne azzurro, infatti, in caso di vittoria ...... che in Florida non è sceso in campo a causa dei divieti Covid caduti da poco, è tornato in vetta alla classifica mondiale davanti a Carlos Alcaraz, sconfitto in semifinale da. L'...

Tennis, Atp Miami: Medvedev spezza ancora i sogni di Sinner, Jannik ko in due set - Sportmediaset Sport Mediaset

Si pensa alla terra rossa. Jannik Sinner ha archiviato la sua “campagna” negli States e il bilancio è il seguente: semifinale a Indian Wells, Finale a Miami e ritorno in top-10. Riscontri importanti ...Si pensa alla terra rossa. Jannik Sinner ha archiviato la sua “campagna” negli States e il bilancio è il seguente: semifinale a Indian Wells, Finale a Miami e ritorno in top-10. Riscontri importanti c ...