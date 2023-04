Jannik Sinner | altro traguardo raggiunto | tifosi in estasi

(Di lunedì 3 aprile 2023) La finale di Miami contro Medvedev è stata amara per il tennista italiano che però ha unmotivo per festeggiare il suo risultato PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La finale di Miami non è andata come tutti iitaliani speravano.si è dovuto arrendere a Daniil Medvedev nella finale Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Lo ha detto Daniil Medvedev dopo aver vinto il Masters 1000 di Miami battendo in finale l'azzurro. "Negli spogliatoi non c'è nessuno che mi abbia manifestato il suo disappunto per il ...... arrivata contro lo spagnolo Carlos Alcaraz ad Indian Wells , nel mezzo tante vittorie eccellenti come quella sul serbo Novak Djokovic o quella arrivata ieri contro il nostro. Il russo ...Il serbo scavalca Alcaraz, l'altoatesino eguaglia il suo best ranking ed è nono ROMA - La sconfitta patita da Carlos Alcaraz controa Miami riporta Novak Djokovic in vetta alla classifica Atp. Il serbo inizia la sua 381ma settimana in carriera da numero 1 del mondo e già è a Montecarlo per allenarsi in vista del ...

Classifica ATP, perché Jannik Sinner sarà n.8 la prossima settimana. Ma a Montecarlo... OA Sport

La sconfitta nella finale di Miami contro Daniil Medvedev è resa meno amara per Jannik Sinner dalla pubblicazione della nuova classifica Atp, dove è rientrato nella top 10. L'azzurro è poi quarto nell ...La sconfitta nella finale di Miami contro Daniil Medvedev è resa meno amara per Jannik Sinner dalla nuova classifica ATP, dove è rientrato nella top 10, in nona posizione, eguagliando il suo miglior ...