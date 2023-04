Jaecco | dopo Omoda un altro Suv in Italia per Chery nel 2023

(Di lunedì 3 aprile 2023)cala unMarchio per l'Europa e per l', Il Gruppo cinese, ha appena annunciato l'arrivo di5 , ma il raddoppio è arrivato istantaneo.è un nuovo ...

, Chery cala un altro Marchio per l'Europa e per l'Italia,Omoda , Il Gruppo cinese, ha appena annunciato l'arrivo di Omoda 5 , ma il raddoppio è arrivato istantaneo.è un nuovo ..., Chery cala un altro Marchio per l'Europa e per l'Italia,Omoda , Il Gruppo cinese, ha appena annunciato l'arrivo di Omoda 5 , ma il raddoppio è arrivato istantaneo.è un nuovo ...

Alfa Romeo Giulia 2023, la prova con i nuovi fari a LED Motor1 Italia

Jaecco è un nuovo brand che commercerà Suv anche Belpaese, assieme a Omoda, ma con uno stile più convenzionale. Al momento è stato mostrato solamente un teaser di uno sport utility largamente ...