Italo Bocchino | “Per fare una come Meloni ci vogliono mille Schlein Sono un pizzico antifascista”

(Di lunedì 3 aprile 2023) “Ho rimesso a posto la mia vita”.parla del suo ritorno alla ribalta dopo dieci anni di assenza dalla politica. “Ho riflettuto sugli errori commessi, alla fine un uomo è il prodotto degli errori commessi. Ho letto i libri che non avevo letto, visto i film che mi ero perso, ho viaggiato.in partenza per l’India”, afferma l’ex deputato in un’intervista a La Repubblica. Dopo aver lasciato il parlamento nel 2013, è tornato al Secolo d’Italiagiornalista: “ora neil direttore editoriale. E ho fatto consulenze per alcune imprese sulla comunicazione”. Con l’arrivo al governo di Giorgia, è tornato stabilmente in televisione. “Ho un contratto con Otto e mezzo e Piazza Pulita: vado lì”. Una rinascita televisiva che attribuisce alla presidente del Consiglio. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Italiantifa : Italo Bocchino da piccolo insieme al firmatario delle leggi razziali.#matrice - hagakure_jfp : RT @Michele_Arnese: Dunque Italo Bocchino, direttore editoriale del Secolo d'Italia (della fondazione Alleanza nazionale, finanziata dallo… - Gazzetta5G : RT @Michele_Arnese: Dunque Italo Bocchino, direttore editoriale del Secolo d'Italia (della fondazione Alleanza nazionale, finanziata dallo… - Michele_Arnese : Dunque Italo Bocchino, direttore editoriale del Secolo d'Italia (della fondazione Alleanza nazionale, finanziata da… - Michele_Arnese : RT @ardigiorgio: Italo bocchino ha firmato un contratto con due programmi la7.Che ovviamente ha scelto il peggio per dare voce a fdl,e non…

Secondo, ex alfiere di An e riportato in auge dalla destra di governo, "Giorgia Meloni ha fatto un capolavoro, rimettendo insieme tutti i cocci della diaspora a destra. Ha mantenuto l'identità ...'Meloni ha fatto un capolavoro, rimettendo insieme tutti i cocci della diaspora a destra'., intervistato da Repubblica , svela il suo rapporto con la premier e il suo partito. L'ex colonnello di Gianfranco Fini non credeva in Fratelli d'Italia , 'per niente. Però li votavo. ..., cosa ha fatto negli ultimi dieci anni "Il padre separato. Ho seguito le mie figlie: Antonia, che oggi ha ventun anni ed è appena tornata dal Canada, ed Eugenia, venti, che studia a ...

