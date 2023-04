Italiano: «Fiorentina, obiettivo Coppa Italia! Futuro all’Inter? Non ci penso» (Di lunedì 3 aprile 2023) Vincenzo Italiano, intervenuto a Radio Anch’io lo sport, ha analizzato il momento della Fiorentina reduce dal successo sull’Inter ed impegnata mercoledì in semifinale di Coppa Italia ANALISI – Questa l’analisi di Vincenzo Italiano: «La Fiorentina in questo momento è in un momento positivo. E cresciuta l’autostima e di conseguenza arrivano i risultati. Erede di Zeman? Complimento che mi da forza per andare avanti e non mollare per andare e spingere e andare forte. Lui è un allenatore che stimo tantissimo e che ha dato tanti spunti a tanti allenatori. La mia filosofia è sempre quella, migliorare nel quotidiano. Le partite poi danno le risposte a tutto. Coppa Italia? Abbiamo questa semifinale, sarebbe stato bello festeggiare la vittoria di San Siro in una settimana tipo più tranquilla. ... Leggi su inter-news (Di lunedì 3 aprile 2023) Vincenzo, intervenuto a Radio Anch’io lo sport, ha analizzato il momento dellareduce dal successo sull’Inter ed impegnata mercoledì in semifinale diItalia ANALISI – Questa l’analisi di Vincenzo: «Lain questo momento è in un momento positivo. E cresciuta l’autostima e di conseguenza arrivano i risultati. Erede di Zeman? Complimento che mi da forza per andare avanti e non mollare per andare e spingere e andare forte. Lui è un allenatore che stimo tantissimo e che ha dato tanti spunti a tanti allenatori. La mia filosofia è sempre quella, migliorare nel quotidiano. Le partite poi danno le risposte a tutto.Italia? Abbiamo questa semifinale, sarebbe stato bello festeggiare la vittoria di San Siro in una settimana tipo più tranquilla. ...

