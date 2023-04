Italia, Mancini: «Balotelli capitolo chiuso, sugli oriundi…» (Di lunedì 3 aprile 2023) Le parole di Roberto Mancini, ct della Nazionale Italiana, sulle sue recenti scelte per la convocazioni dei giocatori Roberto Mancini ha parlato a margine del rinnovo della sponsorizzazione della TIM alla FIGC della situazione Nazionale. PAROLE – «Polemica oriundi? Voi avete fatto la lista di giocatori chiamabili in Nazionale? Magari degli attaccanti. Ecco, provate a farla. Qualcuno ci è rimasto male? Non deve succedere, devono pensare a fare gol e verranno chiamati. Il ricorso agli oriundi è una cosa che fanno tutte le Nazionali, é una polemica senza logica. Il Mondiale allargato non mi piace, aumentano ancora le partite e invece dovrebbero diminuire per dare modo ai calciatori di respirare. Balotelli è un capitolo chiuso, Zaccagni invece l’abbiamo fatto debuttare noi, il che ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 3 aprile 2023) Le parole di Roberto, ct della Nazionalena, sulle sue recenti scelte per la convocazioni dei giocatori Robertoha parlato a margine del rinnovo della sponsorizzazione della TIM alla FIGC della situazione Nazionale. PAROLE – «Polemica oriundi? Voi avete fatto la lista di giocatori chiamabili in Nazionale? Magari degli attaccanti. Ecco, provate a farla. Qualcuno ci è rimasto male? Non deve succedere, devono pensare a fare gol e verranno chiamati. Il ricorso agli oriundi è una cosa che fanno tutte le Nazionali, é una polemica senza logica. Il Mondiale allargato non mi piace, aumentano ancora le partite e invece dovrebbero diminuire per dare modo ai calciatori di respirare.è un, Zaccagni invece l’abbiamo fatto debuttare noi, il che ...

