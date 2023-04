Israele: ministro della difesa Gallant resta al suo posto (Di lunedì 3 aprile 2023) Il ministro della difesa Yoav Gallant resta per ora al suo posto. Nonostante il licenziamento da parte di Benyamin Netanyahu la settimana scorsa per aver chiesto una pausa nella riforma giudiziaria (... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 3 aprile 2023) IlYoavper ora al suo. Nonostante il licenziamento da parte di Benyamin Netanyahu la settimana scorsa per aver chiesto una pausa nella riforma giudiziaria (...

Israele: ministro della difesa Gallant resta al suo posto ... non ha mai ricevuto la lettera formale ed ora fonti dell'ufficio del primo ministro hanno motivato questa situazione "con le attuali tensioni di sicurezza". Una mossa che è stata giudicata da ... Israele: cos'è e che farà la 'Guardia nazionale' al servizio del ministro fascista Il ministro Ben Gvir ha definito l'istituzione della Guardia 'una notizia importante per i ... una delle firme storiche del quotidiano progressista d'Israele, voce e anima della rivolta anti - golpisti. Riforma della giustizia, gli israeliani dicono no Benjamin Netanyahu Primo ministro dal 29 dicembre 2022 e precedentemente dal 2009 al 2021 e tra il ... È il premier rimasto in carica più a lungo della storia d'Israele