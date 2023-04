Isola dei Famosi, tutto sull’edizione 2023: quanto dura, i concorrenti e cosa c’è di nuovo rispetto al passato (Di lunedì 3 aprile 2023) Il reality show più folle della televisione italiana sta per tornare. Stiamo ovviamente parlando de L’Isola dei Famosi, programma giunto alla sua 17esima edizione, l’ottava trasmessa da Canale 5 dopo le prime nove di Rai 2. Per il terzo anno consecutivo, è stata confermata alla conduzione la showgirl Ilary Blasi, che guiderà la truppa in collaborazione con gli opinionisti Enrico Papi e Vladimir Luxuria e con l’inviato Alvin. Diamo un’occhiata a tutto ciò che già si sa sulla trasmissione, con un occhio attento rivolto al cast che ci farà divertire ed emozionare nel corso dei prossimi mesi. Intanto, è stata confermata la location suggestiva dello stato centroamericano dell’Honduras. Quando inizierà la nuova edizione del reality Nel momento in cui una trasmissione è pronta alla sua nuova edizione, la prima domanda ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 3 aprile 2023) Il reality show più folle della televisione italiana sta per tornare. Stiamo ovviamente parlando de L’dei, programma giunto alla sua 17esima edizione, l’ottava trasmessa da Canale 5 dopo le prime nove di Rai 2. Per il terzo anno consecutivo, è stata confermata alla conduzione la showgirl Ilary Blasi, che guiderà la truppa in collaborazione con gli opinionisti Enrico Papi e Vladimir Luxuria e con l’inviato Alvin. Diamo un’occhiata aciò che già si sa sulla trasmissione, con un occhio attento rivolto al cast che ci farà divertire ed emozionare nel corso dei prossimi mesi. Intanto, è stata confermata la location suggestiva dello stato centroamericano dell’Hons. Quando inizierà la nuova edizione del reality Nel momento in cui una trasmissione è pronta alla sua nuova edizione, la prima domanda ...

