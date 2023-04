Isola dei famosi 2023, tre concorrenti si tirano indietro e non partono: polemica per le esclusioni (Di lunedì 3 aprile 2023) La nuova edizione dell’Isola dei famosi 17 sta per prendere il via tra pochissimi giorni e il cast ufficiale è stato finalmente annunciato e tra i nomi dei concorrenti, c’è stata una sorpresa: i Jalisse hanno preso il posto di tre persone che erano state date per certe nel reality. Tuttavia, la situazione ha causato diverse polemiche. Le sorelle Enardu sembravano essere state confermate come concorrenti, ma alla fine, è saltato tutto per loro, così come per Gianmarco Onestini, fratello di Luca, che ha da poco partecipato al Grande Fratello Vip. Si dice che tutti e tre non abbiano preso bene il cambio di programma, e a rivelare i retroscena è Deianira Marzano, che ha parlato di scene anche piuttosto accese. Isola dei famosi 17, altri concorrenti entreranno più ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 3 aprile 2023) La nuova edizione dell’dei17 sta per prendere il via tra pochissimi giorni e il cast ufficiale è stato finalmente annunciato e tra i nomi dei, c’è stata una sorpresa: i Jalisse hanno preso il posto di tre persone che erano state date per certe nel reality. Tuttavia, la situazione ha causato diverse polemiche. Le sorelle Enardu sembravano essere state confermate come, ma alla fine, è saltato tutto per loro, così come per Gianmarco Onestini, fratello di Luca, che ha da poco partecipato al Grande Fratello Vip. Si dice che tutti e tre non abbiano preso bene il cambio di programma, e a rivelare i retroscena è Deianira Marzano, che ha parlato di scene anche piuttosto accese.dei17, altrientreranno più ...

