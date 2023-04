Isabelle Huppert: “La mia sindacalista, un personaggio alla Hitchcock” (Di lunedì 3 aprile 2023) Al festival Rendez-vous, Isabelle Huppert e il regista Jean-Paul Salomé ci hanno presentato La syndicaliste, thriller basato sulla sconvolgente vicenda di Maureen Kearney. Pochi giorni dopo aver spento settanta candeline, sabato 1 aprile Isabelle Huppert è stata la protagonista assoluta di Rendez-vous, il festival del nuovo cinema francese. A Roma, nella cornice del Nuovo Cinema Sacher e con l'immancabile Nanni Moretti a fare "gli onori di casa", abbiamo incontrato infatti la diva di Elle e La pianista, che al Rendez-vous ha presentato il suo nuovo film: La syndicaliste, un thriller basato sulla vera storia di Maureen Kearney, figura al centro degli scandali legati alla multinazionale Areva e di un clamoroso caso di cronaca giudiziaria, scaturito dalla violenta aggressione subita ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 3 aprile 2023) Al festival Rendez-vous,e il regista Jean-Paul Salomé ci hanno presentato La syndicaliste, thriller basato sulla sconvolgente vicenda di Maureen Kearney. Pochi giorni dopo aver spento settanta candeline, sabato 1 aprileè stata la protagonista assoluta di Rendez-vous, il festival del nuovo cinema francese. A Roma, nella cornice del Nuovo Cinema Sacher e con l'immancabile Nanni Moretti a fare "gli onori di casa", abbiamo incontrato infatti la diva di Elle e La pianista, che al Rendez-vous ha presentato il suo nuovo film: La syndicaliste, un thriller basato sulla vera storia di Maureen Kearney, figura al centro degli scandali legatimultinazionale Areva e di un clamoroso caso di cronaca giudiziaria, scaturito dviolenta aggressione subita ...

