Iraq | l' origine del caos

(Di lunedì 3 aprile 2023) Il 9 aprile 2003 le truppe americane entravano a Baghdad, spodestando Saddam Hussein. Ma innescando le forze anti-occidentali che hanno terrorizzato a lungo tutti noi. Con un briciolo di presunzione, lasciarono intendere che gli «Stati canaglia» avevano perduto un tassello importante del loro puzzle. In realtà, quando la fanteria statunitense fece il suo ingresso in una Baghdad già indifesa (9 aprile 2003) pestarono un nido di vipere che, come intorpidite fino ad allora, presero vigore e cominciarono ad agitarsi. L’atto che doveva rappresentare la vittoria della democrazia sulla tirannide si trasformò nel suo calvario. Perché, da quel momento, gli anti-americani, i nazionalisti, gli sconfitti e gli scontenti finirono per individuare nel terrorismo un riparo e una soluzione. Lì, trovarono una giustificazione politica e rafforzarono quell’Isis che, per dieci anni, tormentò l’occidente e ...

Per Democrazia Futura i ricordi dell’allora corrispondente Ansa a Washington Giampiero Gramaglia della guerra in Iraq.Anche i ventennali dei fatti storici subiscono i doppi standard: mentre quello relativo all’attentato terroristico dell’11 settembre, celebrato nel 2021, è stato l’occasione per una grande e duratura ...