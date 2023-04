Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Radio1Rai : ??#Iran Niente istruzione nè servizi sanitari alle studentesse che non indossano il velo. Lo annunciano i ministeri… - GiovaniIraniani : RT @samiraardalani: 2) Data e luogo dell’operazione: autostrada Imam Ali della capitale (Teheran); ore 22.45 di venerdì 31 marzo. #IranRevo… - GiovaniIraniani : RT @samiraardalani: 1) 31/03, Teheran, #Iran: Unità di Resistenza del #MEK proiettano una grande immagine del leader della resistenza irani… - fondazionemedor : Lo #Yemen è un dossier che potrebbe risentire della stabilizzazione dei rapporti tra #Iran e #ArabiaSaudita, ma non… - sardo1951 : RT @artedipulire: LA FOTO SIMBOLO Iran, il papà di Mahsa Amini e di un giovane condannato a morte mano nella mano sulla tomba della ragazza… -

Lo rende noto il portale di dissidenti iraniani 'International ' facendo sapere che anche il ... la 22enne di origine curda che ha perso la vita il 16 settembre adopo essere stata mesa ...Alcune studentesse hanno partecipato senza il velo alle dimostrazioni, iniziate dopo la morte di Mahsa Amini, la 22enne di origine curda che ha perso la vita il 16 settembre adopo essere ...... 22enne curda morta il 16 settembre dopo essere stata arrestata dalla polizia morale diper non aver indossato correttamente il velo imposto a tutte le donne dalla Repubblica Islamica d'. ...

Iran, Teheran: niente istruzione a studentesse senza velo TGCOM

Il ministero dell'Istruzione dell'Iran ha annunciato che non saranno forniti servizi ... Pochi giorni fa, il 31 marzo, con una nota ufficiale il ministero dell'Interno di Teheran ha aveva affermato ...Le università non forniranno servizi alle gioveni che non utilizzano il copricato, obbligatorio in pubblico per le donne dalla fondazione della Repubblica islamica nel 1979 ...