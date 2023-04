Iran, per le studentesse ora è obbligatorio indossare il velo islamico. E proseguono i casi di ragazze intossicate a scuola (Di lunedì 3 aprile 2023) ragazze ancora intossicate a scuola, donne aggredite o addirittura arrestate perché non indossavano il velo o non lo portavano correttamente. E ora in Iran – dove il velo è diventato simbolo di una rottura interna alla società, tra i fedeli ai principi della rivoluzione e chi è stanco delle imposizione -, arriva la decisione del ministero dell’Istruzione di Teheran, che ha imposto l’obbligo, per le studentesse, di rispettare nelle classi i codici di abbigliamento islamico. Tradotto, significa indossare l’hijab. La decisione segue le proteste in corso nel Paese da settembre, ovvero dalla morte della 22enne Mahsa Amini dopo essere stata arrestata dalla cosiddetta polizia morale di Teheran con l’accusa di non indossare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023)ancora, donne aggredite o addirittura arrestate perché non indossavano ilo non lo portavano correttamente. E ora in– dove ilè diventato simbolo di una rottura interna alla società, tra i fedeli ai principi della rivoluzione e chi è stanco delle imposizione -, arriva la decisione del ministero dell’Istruzione di Teheran, che ha imposto l’obbligo, per le, di rispettare nelle classi i codici di abbigliamento. Tradotto, significal’hijab. La decisione segue le proteste in corso nel Paese da settembre, ovvero dalla morte della 22enne Mahsa Amini dopo essere stata arrestata dalla cosiddetta polizia morale di Teheran con l’accusa di non...

