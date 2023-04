Iran | niente scuola per le studentesse senza velo Tolleranza zero dopo le manifestazioni di piazza

(Di lunedì 3 aprile 2023) Teheran non molla. E si mostra intollerante contro tutte le ragazze che hanno manifestato mostrando ciocche di capelli o addirittura l'intera testa scoperta. La novità è che non saranno ammesse nelle scuole le. Guai a chi trashgredisce la legge che impone di indossare in pubblico l'hijab, in vigore indalla fondazione della Repubblica islamica, nel 1979,la cacciata dello Scià

Il massimo della notorietà, quelle proteste, l'avevano raggiunta con molte probabilità con i Mondiali di calcio in Qatar , cui aveva partecipato anche la Nazionale dell', tra polemiche sull'inno ...velo islamico,scuola né università. A decidere la stretta è stato il ministero dell'Istruzione di Teheran ... Cosa sta succedendo in: l'allarme del fisico Il documento, composto da 16 ...Regole vestimentarie sempre più stringenti per le donne indove le autorità lanciano un altro divieto alla libertà delle donne.più istruzione e servizi scolastici alle studentesse che "non si attengono al codice di abbigliamento delle scuole". In ...

La novità è che non saranno ammesse nelle scuole le studentesse senza velo. Guai a chi trashgredisce la legge che impone di indossare in pubblico l’hijab, in vigore in Iran dalla fondazione della ...Niente velo, niente scuola. È questa l'ultima decisione presa ... abbigliamento delle scuole", secondo quanto ha reso noto il portale di dissidenti iraniani Iran International. Non solo. Il ministero ...