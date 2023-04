Vai agli ultimi Twett sull'argomento... transnazionale : Iran: il presidente Raisi accoglie l'invito a visitare Riad #spaziotransnazionale informa - GiovaniIraniani : RT @samiraardalani: 1) 31/03, Teheran, #Iran: Unità di Resistenza del #MEK proiettano una grande immagine del leader della resistenza irani… - samiraardalani : 1) 31/03, Teheran, #Iran: Unità di Resistenza del #MEK proiettano una grande immagine del leader della resistenza i… - samiraardalani : RT @GiovaniIraniani: 1) 31/03, Teheran, #Iran: membri delle Unità di Resistenza del #MEK hanno proiettato una grande immagine del leader de… - libertaperliran : 1 - 31/03, Teheran, #Iran: Unità di Resistenza del #MEK proiettano grande immagine del leader della resistenza iran… -

"Re Salman ha invitato ile c'è stata una risposta positiva a questo invito, ci auguriamo che possano accadere buone cose", ha affermato il primo vicedell'Mohammad Mokhber,......la meravigliosa cavalcata degli azzurri per mettere fine allo scontro frontale tra ile ...30 Indonesia - Burundi 2 - 2 17:00 Armenia - Cipro 2 - 2 19:00- Kenya 2 - 1 20:00 Uzbekistan - ...La stretta arriva dopo che ildel Consiglio islamico, Baquer Qalibaf, ha annunciato di ... con cui vengono introdotte diverse restrizioni ai diritti delle donne, come riporta l'...

Iran: il presidente Raisi accoglie l'invito a visitare Riad Espansione TV

ci auguriamo che possano accadere buone cose", ha affermato il primo vice presidente dell'Iran Mohammad Mokhber, come riporta Mehr. Il 10 marzo, Iran e Arabia Saudita hanno trovato un accordo in Cina ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...