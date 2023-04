Iran | aggredite con lo yogurt perché senza velo Poi arrestate

(Di lunedì 3 aprile 2023) Inun uomo getta delloaddosso a due donnee queste vengono. Le due donneiane si trovavano in un supermercato nella città nord-orientale di Shandiz, secondo quanto racconta un video diventato virale (diffuso da Mizan News Agency, il media statale per la magistraturaiana) quando l’uomo le hanon indossavano l’hijab. Nel video si vede un uomo che si avvicina a una delle donnee le parla prima di prendere una vaschetta didal negozio e lanciarla, colpendo entrambe le donne alla testa. Un frame del video dell’aggressioneLe autorità hanno subito emesso un mandato d’arresto nei confronti dell’aggressore, accusato ...

