"Io non so più che fare". Maria De Filippi ha un grosso problema: caos ad Amici

Acque agitate ad Amici 22. Aaron crea scompiglio all'interno della scuola di Maria De Filippi che di fatto deve fare i conti con un cantante in piena rotta di collisione con i giudici e i coach. L'ultimo scontro che ha coinvolto Aaron si è consumato con Cristiano Malgioglio. L'allievo infatti si è soffermato molto sul brano "L'emozione non ha voce" e di fatto ha dovuto subire le critiche di Malgioglio che lo accusa di non saper cantare in modo dolce. Una stoccata che non è stata affatto digerita da Aaron che si è sfogato in modo duro: "In realtà sto lavorando proprio su questo e mi dispiace. Allora penso sia proprio una questione di timbrica, perché non ero arrabbiato lì. Forse avendo un timbro arrogante faccio più fatica a sembrare romantico. Non so più come fare".

