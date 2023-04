Inzaghi: «Inter, non sfortuna! Mancata lucidità. Sconfitta fa male» (Di lunedì 3 aprile 2023) Simone Inzaghi è tornato a parlare della sfida persa a San Siro contro la Fiorentina. Il tecnico nerazzurro Intervistato da Rai Radio 1 si è detto rammaricato per il risultato finale considerata la prestazione e le occasioni create. OCCASIONI NON SFRUTTATE – Inzaghi non vuole sentir parlare di sfortuna dopo la prestazione messa in mostra a San Siro contro la Fiorentina, ma con evidenti problemi nel concretizzare: «Dobbiamo fare di più, però abbiamo visto che tipo di partita è stata. La squadra ha dato tutto quello che aveva dal punto di vista dell’impegno. È la seconda partita che perdiamo davanti al nostro pubblico che ci ha incitato dal primo al novantacinquesimo e fa male, ma questo è il calcio e dobbiamo lavorare per andare avanti e rialzarci da questo momento che chiaramente non è meglio. La squadra pensa troppo ... Leggi su inter-news (Di lunedì 3 aprile 2023) Simoneè tornato a parlare della sfida persa a San Siro contro la Fiorentina. Il tecnico nerazzurrovistato da Rai Radio 1 si è detto rammaricato per il risultato finale considerata la prestazione e le occasioni create. OCCASIONI NON SFRUTTATE –non vuole sentir parlare di sfortuna dopo la prestazione messa in mostra a San Siro contro la Fiorentina, ma con evidenti problemi nel concretizzare: «Dobbiamo fare di più, però abbiamo visto che tipo di partita è stata. La squadra ha dato tutto quello che aveva dal punto di vista dell’impegno. È la seconda partita che perdiamo davanti al nostro pubblico che ci ha incitato dal primo al novantacinquesimo e fa, ma questo è il calcio e dobbiamo lavorare per andare avanti e rialzarci da questo momento che chiaramente non è meglio. La squadra pensa troppo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Moratti: 'E' veramente Simone Inzaghi il problema dell'Inter? Inzaghi rappresenta certamente un problema. Chiarame… - Gazzetta_it : Inter, se Inzaghi salta subito in pole Chivu. E per il futuro quattro big nel mirino #calciomercato - fcin1908it : Inter, Moratti: 'Inzaghi un problema, serve una sveglia. Conte garantisce vittoria' - joseph05203429 : RT @FcInterNewsit: Inter, #Moratti accusa Inzaghi ????? - joseph05203429 : RT @FcInterNewsit: Bergomi: 'Inter, svolta ancora possibile. Si parla troppo di cose extracampo, non è tutta colpa di Inzaghi' https://t.co… -