Inzaghi-Inter, fine (annunciata) di un rapporto. Ma manca un pezzo (Di lunedì 3 aprile 2023) Il futuro di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter non è più incerto, bensì annunciato. Il trattamento nei suoi confronti parla chiaro. Tuttavia, un elemento su tutti non torna. CAPOLINEA VICINO – La fine del legame tra Simone Inzaghi e l’Inter non è più questione di se, ma di quando. Non potrebbe essere altrimenti dopo il deludente bottino in campionato (già dieci sconfitte, a dieci giornate dal termine). Ma soprattutto a rendere sempre più nitida la parola “fine” è il trattamento di cui il tecnico è protagonista. NOMI A CASO – Nelle ultime settimane le notizie su Inzaghi riguardano più i possibili sostituti che il rendimento in campo. E la sua situazione è talmente precaria che addirittura il tecnico della Primavera dell’Inter Cristian Chivu è un ... Leggi su inter-news (Di lunedì 3 aprile 2023) Il futuro di Simonesulla panchina dell’non è più incerto, bensì annunciato. Il trattamento nei suoi confronti parla chiaro. Tuttavia, un elemento su tutti non torna. CAPOLINEA VICINO – Ladel legame tra Simonee l’non è più questione di se, ma di quando. Non potrebbe essere altrimenti dopo il deludente bottino in campionato (già dieci sconfitte, a dieci giornate dal termine). Ma soprattutto a rendere sempre più nitida la parola “” è il trattamento di cui il tecnico è protagonista. NOMI A CASO – Nelle ultime settimane le notizie suriguardano più i possibili sostituti che il rendimento in campo. E la sua situazione è talmente precaria che addirittura il tecnico della Primavera dell’Cristian Chivu è un ...

