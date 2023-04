Inzaghi e il problema cambi | negli ultimi minuti attacco Inter spento

(Di lunedì 3 aprile 2023) L’nelle sconfitte di questo 2023 ha mostrato uncostante: l’incapacità di attaccare in modo produttivoassedi finali.COSTANTE – Ci sono molti problemi nell’delle ultime partite. Ma tra le tante variabili c’è una costante. Vale a dire l’incapacità di ribaltare un risultato negativo. Anche solo per acciuffare un pareggio. Una situazione che nasce sempre da un fatto: idi. QUESTIONE TATTICA – Il tecnico per provare a recuperare spesso si affida nei finali di gara a uomini freschi. Cercando anche l’inserimento di più attaccanti. Al netto di alcune scelte discutibili, ilcostante però non sta nei nomi. Il nodo è nell’incapacità ...

In aggiunta, è intervenuto senza mezzi termini anche sul rendimento di Simone Inzaghi e sul suo futuro. "Certamente rappresenta un problema perchè è lui l'allenatore che ha la responsabilità di ...Nel corso della sua gloriosa esperienza da presidente dell' Inter, Massimo Moratti ha dovuto far fronte anche a momenti difficili, in cui le vittorie e i risultati stentavano ad arrivare. Intervenuto ...