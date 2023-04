Inzaghi: «Classifica non bella! Momento difficile, lavorare per rialzarci» (Di lunedì 3 aprile 2023) Inzaghi ha parlato ai microfoni Rai nel post-partita di Inter-Fiorentina. Queste le dichiarazioni del tecnico dopo la sconfitta contro i viola AMAREZZA – Queste le parole di Inzaghi: «La squadra ha dato tutto quello che aveva. E normale che la seconda partita che perdiamo davanti a nostri tifosi, che ci hanno incitato dal 1? al 95?, fa male. Ma questo è il calcio. Adesso dobbiamo lavorare ancora di più e andare avanti per rialzare questo Momento che non è bello. Pensiero alla Champions League? Per quello che ho visto in campo no, abbiamo fatto la partita che avevamo preparato. Chiaramente dovevamo essere più lucidi e più cattivi sotto porta. Abbiamo creato tantissimo, una sconfitta che fa male per la Classifica perché in questo Momento non è bello guardarla. Per tutto quello creato non ... Leggi su inter-news (Di lunedì 3 aprile 2023)ha parlato ai microfoni Rai nel post-partita di Inter-Fiorentina. Queste le dichiarazioni del tecnico dopo la sconfitta contro i viola AMAREZZA – Queste le parole di: «La squadra ha dato tutto quello che aveva. E normale che la seconda partita che perdiamo davanti a nostri tifosi, che ci hanno incitato dal 1? al 95?, fa male. Ma questo è il calcio. Adesso dobbiamoancora di più e andare avanti per rialzare questoche non è bello. Pensiero alla Champions League? Per quello che ho visto in campo no, abbiamo fatto la partita che avevamo preparato. Chiaramente dovevamo essere più lucidi e più cattivi sotto porta. Abbiamo creato tantissimo, una sconfitta che fa male per laperché in questonon è bello guardarla. Per tutto quello creato non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Inzaghi: «Classifica non bella! Momento difficile, lavorare per rialzarci» - - RobStylesP1 : RT @CensuraFreemind: La Juve vince 7 delle ultime 8 partite. Ma come,caxxo come?!? Giocando a volley contro di noi e la Samp!!! L'Aja coll… - PeppePetralia : RT @PinoMeazza: Ha vinto l'Atalanta Ha vinto la juve Ha vinto la Lazio Ha vinto la Roma Ha vinto il Milan Siamo quinti in classifica… - pietronerazzur2 : @PIEMME979 @wazzaCN Io ti dico auspico che torni Conte, pur non essendomi simpatico,ma io trovo grottesco che ci si… - bertolazzil : Prego che dopo stasera, considerata la situazione e la classifica, chi ha potere decisionale decida di non lasciare… -