Investire: BTP Italia, cedole da record fino al 5%. Ecco un esempio pratico (Di lunedì 3 aprile 2023) Buone notizie sul mercato obbligazionario Italiano: in linea con la curva ascendente dei tassi di rendimento dei titoli obbligazionari americani, anche quelli Italiani hanno imboccato un trend crescente. L'anno 2023 sarà l'anno della rivincita del mercato obbligazionario e ci sarà un ricco ed interessante programma di aste BOT e BTP. L'Esecutivo guidato da Giorgia Meloni con l'emissione di BTP punta a ridurre il disavanzo di bilancio, raccogliendo liquidità sul mercato internazionale. Gli investitori Italiani possono detenere nel proprio portafoglio investimenti BOT e BTP, che sono titoli con scadenza a medio-lungo termine, la cui cedola fissa viene pagata con cadenza pari a 6 mesi. Ad attirare l'attenzione degli investitori sono le emissioni di BTP Italia, in particolare del titolo che ha un ISIN IT0005410912 ...

