Inter | l’ex patron Pellegrini | «Dopo Zhang possibile sorpresa italiana»

Leggi su calcioefinanza

(Di lunedì 3 aprile 2023) “Il tempo dei grandi mecenati è finito? Al momento sì, anche se mai dire mai per il futuro. Io un’idea l’avrei, però la tengo per me, è forse più una speranza.è un amico, lui lo sa chedi lui potrebbe esserci una, anche se non sarò io. Io ho già L'articolo proviene da Calcio e Finanza.