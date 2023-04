Inter, la Curva Nord minaccia: 'Pazienza finita. Ora i risultati, o vi tratteremo come meritate' (Di lunedì 3 aprile 2023) "Coppa Italia, passaggio turno e qualificazione Champions ultima spiaggia". È l'ultimatum della Curva Nord alla squadra. Sabato non è mai mancato il supporto, anche dopo il gol della Fiorentina alla ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 3 aprile 2023) "Coppa Italia, passaggio turno e qualificazione Champions ultima spiaggia". È l'ultimatum dellaalla squadra. Sabato non è mai mancato il supporto, anche dopo il gol della Fiorentina alla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : 'Infinita riconoscenza a Roberto Samaden. Orgoglio del mondo Inter giovanile'. Lo striscione della Curva Nord per R… - fcin1908it : INTER, CURVA NORD: 'PAZIENZA FINITA' 'Coppa Italia, passaggio turno e qualificazione Champions ultima spiaggia. Ab… - sportli26181512 : Inter, la Curva Nord minaccia: 'Pazienza finita. Ora i risultati, o vi tratteremo come meritate': Inter, la Curva N… - Pasqual01350178 : @DiegoDeLucaTwit @JRoger239 Perché a Milano ( sponda inter) non è successo nulla nella loro curva? Li che humus ha… - CalcioPillole : #Inter, la #CurvaNord si espone: 'L'ultima spiaggia! Ora la pazienza è finita'. -