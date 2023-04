Inter-Juve da impazzire | doppia operazione da 80 milioni

(Di lunedì 3 aprile 2023): un intreccio che si è visto innumerevoli volte in campionato. Questa volta lo si vedrà anche in ottica di mercato. Ecco perchéntus si sono spesso e volentieri… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Dopodichè cari @andreaabodi ministro sport, #Gravina presidente @FIGC, #Casini e #DeSiervo presidente e ad @SerieA… - ZZiliani : Tenderà la mano per modo di dire. L'#UEFA ha già punito i 9 club pentiti (con #Inter e #Milan) e punirà ora sicuram… - Gazzetta_it : Questa Inter è imbarazzante, adesso #Inzaghi è senza scuse. E arriva la Juve... - biscone69 : RT @melegrieco: Il fatto che Napoli e Lazio siano rispettivamente prima e seconda, con pienissimo merito, dimostra che le tre big storiche… - 271Anto : RT @FutbolOOC: *Juve a -6 dall’inter nonostante i 15 punti di penalizzazione* Adani recandosi alla Bobotv domani sera: -

... dopo lo scivolone dell'in casa contro la Fiorentina, gli uomini di Sarri superano per 2 a 0 ... vedi anche Serie A, vincono Atalanta e Fiorentina,- Verona 1 - 0. HIGHLIGHTS FOTOGALLERY ...... visto che interessa anche il Milan e l'Atalanta, mentre la, nonostante il - 15, non e' lontana. Ad essere messa peggio e' l', dopo la decima sconfitta, e con la panchina sempre piu' ...L', quindi, produce tanto, nonostante sia ultima in classifica per dribbling tentati, segno ... Le prossime tre, contro lanell'andata delle semifinali di Coppa Italia, contro la Salernitana ...

Serie A, le partite di oggi: 28a giornata. Orario e dove vedere in diretta tv Napoli-Milan; Inter, Juve e Lazio Virgilio Sport

Tramite un comunicato ufficiale rilasciato sul proprio sito, il Benfica ha reso noto il rinnovo assieme al tecnico Schmidt sino a giugno 2026 ...10 sconfitte in 28 giornate non capitavano dal 1995: Simone Inzaghi ha un mese per salvarsi la panchina, ma il quarto posto vale più di una semifinale Champions ...