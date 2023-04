Inter, Inzaghi in bilico: le ipotesi per il futuro (Di lunedì 3 aprile 2023) Domani la sfida cruciale contro la Juventus in Coppa Italia, Inzaghi è in bilico all’Inter e la società starebbe valutando le ipotesi Domani la sfida cruciale contro la Juventus in Coppa Italia, Inzaghi è in bilico all’Inter e la società starebbe valutando le ipotesi. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbe essere il momento di Chivu sulla panchina nerazzurra per queste ultime giornate. Lui traghettatore fino a giugno e poi in estate si potrebbe andare su Conte o De Zerbi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 3 aprile 2023) Domani la sfida cruciale contro la Juventus in Coppa Italia,è inall’e la società starebbe valutando leDomani la sfida cruciale contro la Juventus in Coppa Italia,è inall’e la società starebbe valutando le. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbe essere il momento di Chivu sulla panchina nerazzurra per queste ultime giornate. Lui traghettatore fino a giugno e poi in estate si potrebbe andare su Conte o De Zerbi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

