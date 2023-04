Inter, Gazzetta avverte: “Senza Champions due big da sacrificare sul mercato” (Di lunedì 3 aprile 2023) Le difficoltà recenti dell’Inter hanno rimesso in bilico la qualificazione alla prossima Champions League per i nerazzurri, che hanno come obiettivo primario proprio un piazzamento tra le prime quattro in campionato così da garantirsi la partecipazione alla massima competizione europea anche nella prossima stagione. I motivi non sono solo sportivi, ma anche economici: come spiegato da “La Gazzetta dello Sport”, un’eventuale mancata qualificazione causerebbe un “buco” da 50 milioni di euro che dovrebbe essere appianato da sacrifici sul mercato. Tradotto: Senza Champions Suning si troverebbe costretto a vendere un paio di big così da rimpinguare le casse societarie. In tal senso i nomi più gettonati, per contratti e valore di mercato, sembrerebbero essere quelli di ... Leggi su sportface (Di lunedì 3 aprile 2023) Le difficoltà recenti dell’hanno rimesso in bilico la qualificazione alla prossimaLeague per i nerazzurri, che hanno come obiettivo primario proprio un piazzamento tra le prime quattro in campionato così da garantirsi la partecipazione alla massima competizione europea anche nella prossima stagione. I motivi non sono solo sportivi, ma anche economici: come spiegato da “Ladello Sport”, un’eventuale mancata qualificazione causerebbe un “buco” da 50 milioni di euro che dovrebbe essere appianato da sacrifici sul. Tradotto:Suning si troverebbe costretto a vendere un paio di big così da rimpinguare le casse societarie. In tal senso i nomi più gettonati, per contratti e valore di, sembrerebbero essere quelli di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Inter, se Inzaghi salta subito in pole Chivu. E per il futuro quattro big nel mirino #calciomercato - Gazzetta_it : Questa Inter è imbarazzante, adesso #Inzaghi è senza scuse. E arriva la Juve... - Gazzetta_it : Inter, senti Moratti: 'Senza grinta, con la Fiorentina pareva un’amichevole. Conte sarebbe utilissimo' - JTriplete : @Gazzetta_it Disastro #Inter Meglio non ascoltare i consigli del Grandissimo ed Enorme #Moratti su fatti tecnici R… - Zaffo_Inter : @DonDie_Sospeso @sunday_ky @Inter @Gazzetta_it Veroooo Sarà interessante -