Inter-Fiorentina, Chiesa (ex arbitro): «Dubbi Brozovic-Bonaventura» (Di lunedì 3 aprile 2023) L’ex arbitro Chiesa ha giudicato l’operato di arbitro e Var in Inter-Fiorentina, gara terminata con la sconfitta dei nerazzurri per 0-1. Sulla lente l’episodio Brozovic-Bonaventura MOVIOLA ? L’ex arbitro Massimo Chiesa ha dato il suo giudizio sulla prestazione di Maresca in Inter-Fiorentina: «Un po’ troppo lunghe le attese per il check del Var, ho qualche Dubbio sull’episodio Brozovic-Bonaventura perché non si capisce chi tocca il pallone col gomito: se fosse il croato sarebbe rigore per i viola. Era una partita difficile, ma Maresca raggiunge la sufficienza». Il suo commento a Calciomercato.com. Inter-News - Ultime notizie e ... Leggi su inter-news (Di lunedì 3 aprile 2023) L’exha giudicato l’operato die Var in, gara terminata con la sconfitta dei nerazzurri per 0-1. Sulla lente l’episodioMOVIOLA ? L’exMassimoha dato il suo giudizio sulla prestazione di Maresca in: «Un po’ troppo lunghe le attese per il check del Var, ho qualcheo sull’episodioperché non si capisce chi tocca il pallone col gomito: se fosse il croato sarebbe rigore per i viola. Era una partita difficile, ma Maresca raggiunge la sufficienza». Il suo commento a Calciomercato.com.-News - Ultime notizie e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : Barella quasi in lacrime a fine partita, altra sconfitta incredibile dell'Inter. Che sbaglia una serie di gol ai li… - mirkonicolino : Vittoria da squadra matura per la #Fiorentina. L'#Inter è ancora convinta di aver perso con la #Juventus per l'arbitro... - Gazzetta_it : Questa Inter è imbarazzante, adesso #Inzaghi è senza scuse. E arriva la Juve... - wazzaCN : Bruno Longhi a Radio Sportiva: “Qualche collega quando c’è la partita va al cinema, parliamo dell’Inter che con la… - felixmagath8 : #Correa dal 1° minuto 22 bologna inter 2-1 milan inter 3-2 sassuolo inter 1-0 (esce lui?? 1-2) fiore… -