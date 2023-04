Inter e Inzaghi | rapporto al bivio

(Di lunedì 3 aprile 2023) Questo mese rappresenta unper l’. Si avvicinano momenti importanti, le due semifinali di coppa Italia con la Juventus, l’accesso alle semifinali di Champions League in palio con il Benfica e l’accesso alla prossima Champions League con 3 posti a disposizione per cinque squadre: Lazio, Milan,, Roma e Atalanta. Al momento l’occupa il quarto posto ma è anche quella che sembra meno in salute delle altre: nell’ultimo turno di campionato è stata l’unica a perdere delle cinque pretendenti.al primo passaggio: semifinale di coppa Italia Oggi non parleràalla vigilia della partita di domani contro la Juventus. Certo sarebbe stata una conferenza scomoda per l’allenatore dell’, con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Inter, se Inzaghi salta subito in pole Chivu. E per il futuro quattro big nel mirino #calciomercato - marifcinter : #Moratti: 'E' veramente Simone Inzaghi il problema dell'Inter? Inzaghi rappresenta certamente un problema. Chiarame… - fcin1908it : Inter, Moratti: 'Inzaghi un problema, serve una sveglia. Conte garantisce vittoria' - AleDigio89 : RT @cmdotcom: Choc #Inter, tutto sul futuro di Lukaku e Inzaghi! #NapoliMilan da Champions e super #Juve: alle 18.30 LIVE su Twitch! https:… - AmalaTV_ : RT @marifcinter: #Moratti: 'E' veramente Simone Inzaghi il problema dell'Inter? Inzaghi rappresenta certamente un problema. Chiaramente. E'… -

La sfida di Coppa Italia non sarà decisiva per decidere il futuro di Simonesulla panchina dell'Secondo quanto riportato da Tuttosport, la dirigenza dell'per decidere il destino dinon considererà l'esito della semifinale d'andata di Coppa Italia ...Massimiliano Allegri ha presentato così in conferenza stampa l'andata delle semifinali di Coppa Italia contro l'di Simone. Domani sera il primo derby d'Italia all'Allianz Stadium, il ...Sta facendo un ottimo lavoro all'e ha vinto con la Lazio. In questo momento i nerazzurri non stanno attraversando un buon momento per i risultati, perchè sabato ha giocato bene ed ha ...

Inter, senti Moratti: "Senza grinta, con la Fiorentina pareva un’amichevole. Conte sarebbe utilissimo" La Gazzetta dello Sport

ROMA (ITALPRESS) – “Inzaghi in questo momento certamente rappresenta un problema: lui è l’allenatore e si è preso la responsabilità di portare avanti la squadra, purtroppo i risultati non gli danno ra ...Oltre alle tante critiche rivolte al tecnico Simone Inzaghi, sono sempre più insistenti quelle verso Romelu Lukaku, protagonista di un clamoroso errore contro la Fiorentina, e verso una società ...