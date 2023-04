Inter, dirigenza presente all’allenamento! Niente ritiro alla vigilia – Sky (Di lunedì 3 aprile 2023) vigilia “anomala” per l’Inter, tornata questa mattina ad Appiano Gentile per l’allenamento in vista della semifinale di andata di Coppa Italia contro la Juventus. Secondo quanto riportato da Sky Sport, tutta la dirigenza presente all’allenamento di squadra per cercare di spronare il gruppo. ALLENAMENTO DI vigilia – Dopo la sconfitta casalinga contro la Fiorentina (la terza consecutiva in campionato), l’Inter questa mattina si è riunita ad Appiano Gentile per preparare la semifinale di andata contro la Juventus in un momento sicuramente delicato. presente tutta la dirigenza al completo da Beppe Marotta a Piero Ausilio, ma anche Javier Zanetti e Dario Baccin. Sarà un mese decisivo per le sfide di campionato, ma anche di Coppa Italia contro i bianconeri ... Leggi su inter-news (Di lunedì 3 aprile 2023)“anomala” per l’, tornata questa mattina ad Appiano Gentile per l’allenamento in vista della semifinale di andata di Coppa Italia contro la Juventus. Secondo quanto riportato da Sky Sport, tutta laall’allenamento di squadra per cercare di spronare il gruppo. ALLENAMENTO DI– Dopo la sconfitta casalinga contro la Fiorentina (la terza consecutiva in campionato), l’questa mattina si è riunita ad Appiano Gentile per preparare la semifinale di andata contro la Juventus in un momento sicuramente delicato.tutta laal completo da Beppe Marotta a Piero Ausilio, ma anche Javier Zanetti e Dario Baccin. Sarà un mese decisivo per le sfide di campionato, ma anche di Coppa Italia contro i bianconeri ...

