Inter, contatto segreto con un allenatore per il dopo-Inzaghi (Di lunedì 3 aprile 2023) L'Inter studia il dopo-Inzaghi e ha già avviato diversi contatti in vista della prossima estate di mercato. Con l'allenatore... Leggi su calciomercato (Di lunedì 3 aprile 2023) L'studia ile ha già avviato diversi contatti in vista della prossima estate di mercato. Con l'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Inter, contatto segreto con un allenatore per il dopo-Inzaghi: L'Inter studia il dopo-Inzaghi e ha già avviato dive… - nidodelcuculo8 : @360_IMinter @AmalaTV_ Era una battuta,intendo dire che se gente come Barzaghi e Biasin che vive a stretto contatto… - calciomercatoit : ?? #Inter, spunta #Pochettino per il dopo #Inzaghi: ma l'argentino attende il #RealMadrid #calciomercato - angeloinitaly : RT @fcin1908it: De Zerbi-Inter, primo contatto. Non solo: 'Preallertato un intermediario per...' - fcin1908it : De Zerbi-Inter, primo contatto. Non solo: 'Preallertato un intermediario per...' -