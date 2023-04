Inter, comunicato Curva Nord: “Pazienza finita, ora passare il turno in Coppa Italia e Champions” (Di lunedì 3 aprile 2023) Duro, durissimo comunicato della Curva Nord dell’Inter, il gruppo di ultras nerazzurri, dopo la decima sconfitta in Serie A che ha creato tanti malumori nei confronti di Inzaghi e della squadra: “Coppa Italia, passaggio turno e qualificazione Champions ultima spiaggia. Abbiamo dato sempre sostegno, non abbiamo mai smesso di star vicino alla squadra neppure per un secondo anche dopo i peggiori risultati stagionali ma adesso la Pazienza ha un termine. Il termine sono i tre risultati minimi che reputiamo una squadra come la nostra abbia il dovere di conseguire visto il punto a cui siamo arrivati ed i valori di squadra superiori che siamo certi si possono ancora esprimere. Se abbiamo tollerato i risultati altalenanti in un campionato che ... Leggi su sportface (Di lunedì 3 aprile 2023) Duro, durissimodelladell’, il gruppo di ultras nerazzurri, dopo la decima sconfitta in Serie A che ha creato tanti malumori nei confronti di Inzaghi e della squadra: “, passaggioe qualificazioneultima spiaggia. Abbiamo dato sempre sostegno, non abbiamo mai smesso di star vicino alla squadra neppure per un secondo anche dopo i peggiori risultati stagionali ma adesso laha un termine. Il termine sono i tre risultati minimi che reputiamo una squadra come la nostra abbia il dovere di conseguire visto il punto a cui siamo arrivati ed i valori di squadra superiori che siamo certi si possono ancora esprimere. Se abbiamo tollerato i risultati altalenanti in un campionato che ...

