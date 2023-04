Inter, Chivu al posto di Inzaghi non è una soluzione. Per due motivi (Di lunedì 3 aprile 2023) Cristian Chivu è uno dei candidati a sostituire Simone Inzaghi all’Inter, in caso di esonero. Una scelta tuttavia poco sensata, per diversi motivi. RAPPORTO FINITO – La posizione di Simone Inzaghi all’Inter è sempre più traballante. La sensazione è che l’allenatore ex Lazio sia il classico “dead man walking”. Un uomo il cui destino appare scritto. Non è più questione di se, ma di quando finirà il suo rapporto coi nerazzurri. Perché, secondo diverse fonti, la storia tra l’Inter e Inzaghi potrebbe finire anche prima del termine della stagione. Con Cristian Chivu, allenatore della Primavera nerazzurra, pronto a fungere da traghettatore per gli impegni rimanenti. Una scelta che, va detto, trova pochi riscontri logici. CAMBIA POCO – ... Leggi su inter-news (Di lunedì 3 aprile 2023) Cristianè uno dei candidati a sostituire Simoneall’, in caso di esonero. Una scelta tuttavia poco sensata, per diversi. RAPPORTO FINITO – La posizione di Simoneall’è sempre più traballante. La sensazione è che l’allenatore ex Lazio sia il classico “dead man walking”. Un uomo il cui destino appare scritto. Non è più questione di se, ma di quando finirà il suo rapporto coi nerazzurri. Perché, secondo diverse fonti, la storia tra l’potrebbe finire anche prima del termine della stagione. Con Cristian, allenatore della Primavera nerazzurra, pronto a fungere da traghettatore per gli impegni rimanenti. Una scelta che, va detto, trova pochi riscontri logici. CAMBIA POCO – ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Inter, se Inzaghi salta subito in pole Chivu. E per il futuro quattro big nel mirino #calciomercato - Nerazzurrisiamo : Moratti: 'Inzaghi è un problema. Non è vero che stavo per esonerare Mourinho' . . . #Inter #Moratti #Inzaghi #Chivu… - Busonzio : RT @internewsit: Inter, Chivu al posto di Inzaghi non è una soluzione. Per due motivi - - internewsit : Inter, Chivu al posto di Inzaghi non è una soluzione. Per due motivi - - passione_inter : Soluzione indolore per le casse del club ma è quella giusta? -