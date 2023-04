Inter | adesso Inzaghi rischia l' esonero | ipotesi traghettatore

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Questa Inter è imbarazzante, adesso #Inzaghi è senza scuse. E arriva la Juve... - marifcinter : Stefan De Vrij resterà all'Inter fino al 30 giugno 2025. Il giocatore ha fatto sapere ai dirigenti che è pronto ad… - vergognopoli : la situazione dell'@Inter è tragica ma sembra che molti si stanno svegliando adesso. Tra rate di prestiti, debiti,… - RedazioneFM : #Inter che succede? adesso non puoi più sbagliare! - FrancescoCitin4 : Il risultato del Milan di ieri è dettato dal fatto che chi ha in mano la propria squadra sa cosa fare nei momenti d… -

preparerà la sfida in Champions con più serietà. Sarebbe stato peggio se fosse arrivata in Europa. Tra le due preferirei il Napoli in un'eventuale semifinale con l'. E' la novità di ...Mina e Manuel Agnelli "è facile" è un brano del 2009, secondo estratto dall'album di Mina "... Mina e Javier Zanetti Javier Zanetti, all'epoca capitano dell', al posto di Alberto Lupo, in ...Nuovo ko in campionato per l', arrivata a dieci sconfitte in Serie A e che rischiaanche l'accesso alla prossima Champions League. Simone Inzaghi - Calciomercato.itLe sfide contro ...

Questa Inter è imbarazzante, adesso Inzaghi è senza scuse. E arriva la Juve... La Gazzetta dello Sport

soprattutto in campionato dove adesso il piazzamento champions diventa l’obbiettivo primario, un obbiettivo tutt’altro che facile da raggiungere perché le squadre sono tante, in pochi punti e l’Inter ...L'Inter si interroga sul futuro di Inzaghi dopo l'ennesima sconfitta in campionato. Spunta un nuovo candidato per la panchina nerazzurra ...