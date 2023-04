Insigne ad un passo dalle 200 presenze in B

Leggi su seriea24

Le gare della 32a giornata della Serie BKT potrebbero avere come protagonisti, qualora effettivamente giocassero, diversi calciatori tagliare traguardi importanti: l'ala del Frosinone, Roberto, potrebbe raggiungere le 200in cadetteria nel match casalingo contro l'Ascoli. Marco Capuano della Ternana, invece, potrebbe toccare quota 150 gettoni in B, mentre il capocannoniere della Serie BKT, Gianluca Lapadula, fresco vincitore del premio MVP di marzo, potrebbe arrivare a 100in cadetteria. Come la punta peruviana del Cagliari, anche Rigoberto Rivas(Reggina) e Ryder Matos (Perugia) potrebbero andare in tripla cifra.