Così Marco, Head of Innovation Terna, in occasione dell'evento promosso da Angi sue Made in Italy. 3 aprile 2023... Alessandro Coppola (direttoree Sviluppo Agenzia ENEA - Ministero dell'Ambiente), ... Francesca Bardelli Nonino (digital Comunication Manager Nonino Distillatori), Marco(head of ...... MarcoHead of Innovation Terna, Daniele Francesco Ali Head of Cyber Security and Digital Solutions Fincantieri, Claudio Lubatti Head of Relazioni Istituzionali con Ecosistema...

Innovazione, Pietrucci (Terna): strumento chiave abilitatore - Il Sole ... Il Sole 24 ORE

Roma, 3 apr. (askanews) – “Per Terna l’innovazione è uno strumento chiave, uno strumento per abilitare la transizione energetica ed è un fattore determinante senza il quale è complesso gestire, ...Straordinario successo di pubblico e di contenuti la manifestazione “Innovation Made in Italy Conference”, andata in scena oggi nel Salone degli Arazzi nell’esclusivo complesso di Palazzo Piacentini p ...